Хакери проникли в мережі Quantum Systems - виробника дронів для України

Quantum Systems є підрядником Бундесверу за кількома дроновими системами. Кілька років компанія постачає продукцію в Україну, де має власні виробничі потужності та створила кілька спільних підприємств з українськими виробниками.

У заяві від 12 листопада компанія повідомила, що наприкінці жовтня 2026 року виявила інцидент кібербезпеки. Негайне внутрішнє розслідування показало "активну кібератаку ворожих акторів". За словами Quantum Systems, її ІТ-фахівці та служби безпеки в тісній і прозорій співпраці з органами влади стримали загрозу. З огляду на вжиті заходи та характер інциденту ризику для кінцевих користувачів і операторів безпілотних систем немає, наголошують у компанії.

З міркувань прозорості та відповідно до регуляторних вимог про інцидент повідомили компетентні відомства. Його розслідують спільно з державними органами та зовнішніми й внутрішніми кіберфахівцями.

У компанії також заявили, що європейська оборонна промисловість уже кілька років зазнає постійних кібератак. За словами Quantum Systems, під удар потрапляють компанії, які підтримують Україну, адже їхня робота критично важлива для безпеки замовників. Тому в Quantum Systems кажуть, що мають плани мінімізації наслідків і прагнуть найвищих стандартів безпеки даних і систем.

Першою про інцидент ввечері повідомила Financial Times. За її даними, Бундесвер як запобіжний захід вивів з експлуатації дрони компанії. Міноборони Німеччини на запит BR24 цю інформацію не прокоментувало. Spiegel пише, що Бундесвер спершу залишив на землі весь парк техніки виробника, а тепер, за словами Quantum Systems, парк готовий до роботи.

За інформацією Spiegel, інцидентом займаються Військова контррозвідка Бундесверу (MAD), Федеральне відомство із захисту конституції та Федеральне відомство з інформаційної безпеки.

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