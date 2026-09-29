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Естонія назвала Росію винною у підпалі заводу, який постачає техніку Україні

13:07 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Естонія назвала Росію винною у підпалі заводу, який постачає техніку Україні Фото: прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал (Getty Images)
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Естонська влада заявила, що російські спецслужби стояли за підпалом оборонної компанії Milrem Robotics. Підприємство виробляє безпілотні наземні системи та постачає техніку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вівторок, 29 вересня, естонська влада повідомила, що завершила оцінку обставин пожежі, яка сталася в серпні на території Milrem Robotics.

За висновком Естонії, пожежа була не випадковою, а стала наслідком підпалу, організованого на замовлення російських спецслужб.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що такий висновок ґрунтується на інформації, яку зібрала Служба внутрішньої безпеки країни KAPO.

Водночас естонська влада не оприлюднила матеріали, які могли б підтвердити російську причетність. У Таллінні пояснили це необхідністю зберігати конфіденційність роботи спецслужб.

Естонія також заявила, що цей інцидент має ознаки, схожі з іншими випадками саботажу в Європі, які західні країни пов'язують із діяльністю Росії.

Нагадуємо, що будівлю талліннської компанії Milrem Robotics, яка постачає Україні оборонну техніку, підпалили в ніч проти 15 серпня.
Після пожежі естонська влада заявила про можливий російський слід у підпалі.

Тоді Міхал заявляв, що якщо метою підпалу було залякати Естонію, посіяти розбіжності серед населення або змусити країну припинити підтримку України, досягти цього не вдасться.

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