Естонія назвала Росію винною у підпалі заводу, який постачає техніку Україні

Естонська влада заявила, що російські спецслужби стояли за підпалом оборонної компанії Milrem Robotics. Підприємство виробляє безпілотні наземні системи та постачає техніку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Естонія також заявила, що цей інцидент має ознаки, схожі з іншими випадками саботажу в Європі, які західні країни пов'язують із діяльністю Росії.

Водночас естонська влада не оприлюднила матеріали, які могли б підтвердити російську причетність. У Таллінні пояснили це необхідністю зберігати конфіденційність роботи спецслужб.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що такий висновок ґрунтується на інформації, яку зібрала Служба внутрішньої безпеки країни KAPO.

За висновком Естонії, пожежа була не випадковою, а стала наслідком підпалу, організованого на замовлення російських спецслужб.

У вівторок, 29 вересня, естонська влада повідомила, що завершила оцінку обставин пожежі, яка сталася в серпні на території Milrem Robotics.

Нагадуємо, що будівлю талліннської компанії Milrem Robotics, яка постачає Україні оборонну техніку, підпалили в ніч проти 15 серпня.

Після пожежі естонська влада заявила про можливий російський слід у підпалі.

Тоді Міхал заявляв, що якщо метою підпалу було залякати Естонію, посіяти розбіжності серед населення або змусити країну припинити підтримку України, досягти цього не вдасться.