Хакеры проникли в сети Quantum Systems - производителя дронов для Украины

Quantum Systems является подрядчиком Бундесвера по нескольким дроновым системам. Несколько лет компания поставляет продукцию в Украину, где имеет свои производственные мощности и создала несколько совместных предприятий с украинскими производителями.

В заявлении от 12 ноября компания сообщила, что в конце октября 2026 г. обнаружила инцидент кибербезопасности. Немедленное внутреннее расследование показало "активную кибератаку враждебных актеров". По словам Quantum Systems, ее ИТ-специалисты и службы безопасности в тесном и прозрачном сотрудничестве с органами власти сдержали угрозу. Учитывая принятые меры и характер инцидента риска для конечных пользователей и операторов беспилотных систем нет, отмечают в компании.

По соображениям прозрачности и в соответствии с регуляторными требованиями об инциденте сообщили компетентные ведомства. Его расследуют совместно с государственными органами и внешними и внутренними киберспециалистами.

В компании также заявили, что европейская оборонная промышленность уже несколько лет испытывает постоянные кибератаки. По словам Quantum Systems, под удар попадают поддерживающие Украину компании, ведь их работа критически важна для безопасности заказчиков. Поэтому в Quantum Systems говорят, что имеют планы минимизации последствий и стремятся к высоким стандартам безопасности данных и систем.

Первой об инциденте вечером сообщила Financial Times. По ее данным, Бундесвер как меру пресечения вывел из эксплуатации дроны компании. Минобороны Германии по запросу BR24 эту информацию не прокомментировало. Spiegel пишет, что Бундесвер сперва оставил на земле весь парк техники производителя, а теперь, по словам Quantum Systems, парк готов к работе.

По информации Spiegel, инцидентом занимаются Военная контрразведка Бундесвера (MAD), Федеральное ведомство по защите конституции и Федеральное ведомство по информационной безопасности.

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