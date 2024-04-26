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Хакери ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси "Єдиної Росії"

Фото: хакери ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси "Єдиної Росії" (freepik.com)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили масштабну кібератаку проти ресурсів правлячої партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Інформацію про кібератаку підтвердили джерела РБК-Україна в спецслужбах. 

Зранку правляча партія Росії заявили про масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси, що пов'язані з проведенням акції "Диктант перемоги", який запланований на сьогодні. 

Кібератака на ресурси "Єдиної Росії" 

Хакери розвідки атакували сервери, сайти "Єдиної Росії", а також домени ER.RU та edinros.

Зазначається, що попри заяви партії про нібито підтримку роботи критично важливої цифрової інфраструктури, чистина ресурсів не працює. 

Інші кібератаки

Українські хакери, а також ІТ-армія регулярно атакують популярні ворожі ресурси, платіжні системи Російської Федерації чи інші державні підприємства країни-терориста. Як приклад: 

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