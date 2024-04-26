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Хакеры ГУР совершили масштабную атаку на ресурсы "Единой России"

Фото: хакеры ГУР совершили масштабную атаку на ресурсы "Единой России" (freepik.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Специалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществили масштабную кибератаку против ресурсов правящей партии "Единая Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Информацию о кибератаке подтвердили источники РБК-Украина в спецслужбах.

Утром правящая партия России заявила о масштабной DDoS-атаке на электронные сервисы, связанные с проведением акции "Диктант победы", который запланирован на сегодняшний день.

Кибератака на ресурсы "Единой России"

Хакеры разведки атаковали серверы, сайты "Единой России", а также домены ER.RU и edinros.

Отмечается, что несмотря на заявления партии о якобы поддержке работы критически важной цифровой инфраструктуры, часть ресурсов не работает. 

Другие кибератаки

Украинские хакеры, а также ИТ-армия регулярно атакуют популярные вражеские ресурсы, платежные системы Российской Федерации или другие государственные предприятия страны-террориста. Как пример:

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