Хакери ГУР атакували компанію IPL Consulting, яка працювала в інтересах російського ОПК
Кіберфахівці Головного управління розвідки України знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка працювала в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.
Компанія спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.
Також вона презентувала себе як одне з найбільш сучасних підприємств країни-терориста, яке надавало допомогу у впроваджені інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського ОПК.
"Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайтів, десятки серверів і баз даних", - пише пресслужба.
Вартість втраченого цифрового масиву даних наразі підраховується. Водночас в умовах санкційного тиску, нанесені збитки є вкрай болючими для ворога.
"Крім того, постраждають десятки компаній Росії, які працюють на "оборонку" держави-агресора", - додає ГУР.
Інші кібератаки
31 грудня 2023 року українська ІТ Армія зробила "новорічний подарунок" росіянам, зупинивши роботу платіжних терміналів "Евотор".
Також українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про тисячі організацій в Росії. Це результат роботи за останні пів року.
За даними РБК-Україна, хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ. Хакери викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони.
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