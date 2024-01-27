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Хакеры ГУР атаковали компанию IPL Consulting, работавшую в интересах российского ОПК

Суббота 27 января 2024 11:14
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Хакеры ГУР атаковали компанию IPL Consulting, работавшую в интересах российского ОПК Фото: Хакеры ГУР атаковали компанию IPL Consulting, работавшую в интересах российского ОПК (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины уничтожили всю ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting, которая работала в интересах российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Компания специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Также она презентовала себя как одно из самых современных предприятий страны-террориста, которое оказывало помощь во внедрении информационных систем в учреждения, занимающиеся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, в частности в интересах российского ОПК.

"Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ИТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных", - пишет пресс-служба.

Стоимость утраченного цифрового массива данных сейчас подсчитывается. В то же время в условиях санкционного давления, нанесенный ущерб является крайне болезненным для врага.

"Кроме того, пострадают десятки компаний России, которые работают на "оборонку" государства-агрессора", - добавляет ГУР.

Другие кибератаки

31 декабря 2023 года украинская ИТ Армия сделала "новогодний подарок" россиянам, остановив работу платежных терминалов "Эвотор".

Также украинские хакеры получили 200 гигабайт данных о тысячах организаций в России. Это результат работы за последние полгода.

По данным РБК-Украина, хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ. Хакеры похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны.

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