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Хакери атакують сайти уряду Ізраїлю, серед них є угруповання з РФ, - Bloomberg

Фото: Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

Хакерські групи, зокрема пов'язані з Росією, атакують сайти ізраїльського уряду і ЗМІ, об'єднавшись із терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Атаки Killnet

Група російських хакерів Killnet оголосила в неділю, що атакуватиме всі ізраїльські урядові системи за допомогою розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні", більш відомих як DDoS. 

Однією з причин стала підтримка Ізраїлем України. Пізніше Killnet повідомила, що відключила сайти ізраїльського уряду і сайт агентства безпеки Шин Бет.

За даними сайту моніторингу check-host.net, у неділю обидва веб-сайти були тимчасово недоступні. 

Атаки Anonymous Sudan

Хакерська група Anonymous Sudan також підтримала ХАМАС і атакувала сайт видання The Jerusalem Post, відключивши його на короткий час у понеділок вранці. 

Видання написало в заяві, що воно стало об'єктом численних кібератак.

Інші хакерські атаки на Ізраїль

Фірма з кібербезпеки Group IB заявила, що хакерська група, яка називає себе AnonGhost, зламала застосунок для мобільних телефонів, що використовується для подання ізраїльтянам попереджень про ракетний напад у періоди конфлікту.

Хакери скористалися вразливістю в застосунку, щоб вставити підроблені сповіщення з такими фразами, як "смерть Ізраїлю" і "ядерна бомба наближається", поряд зі свастикою.

"Безліч інших самопроголошених банд хакерів заявили, що вони здійснюють зломи ізраїльської інфраструктури, атакуючи вебсайти, пов'язані з електростанціями і системами оповіщення про ракетний напад", - пише Bloomberg.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Сьогодні Нетаньяху сказав, що удари по ХАМАСу в секторі Гази тільки починаються. Наприкінці війни вороги Ізраїлю зрозуміють, що напад на країну був помилкою.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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