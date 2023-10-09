Хакеры атакуют сайты правительства Израиля, среди них есть группировки из РФ, - Bloomberg

Хакерские группы, в том числе связанные с Россией, атакуют сайты израильского правительства и СМИ, объединившись с террористической группировкой ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Группа российских хакеров Killnet объявила в воскресенье, что будет атаковать все израильские правительственные системы с помощью распределенных атак типа "отказ в обслуживании", более известных как DDoS.
Одной из причин стала поддержка Израилем Украины. Позже Killnet сообщила, что отключила сайты израильского правительства и сайт агентства безопасности Шин Бет.
По данным сайта мониторинга check-host.net, в воскресенье оба веб-сайта были временно недоступны.
Хакерская группа Anonymous Sudan также поддержала ХАМАС и атаковала сайт издания The Jerusalem Post, отключив его на короткое время в понедельник утром.
Издание написало в заявлении, что оно стало объектом многочисленных кибератак.
Фирма по кибербезопасности Group IB заявила, что хакерская группа, называющая себя AnonGhost, взломала приложение для мобильных телефонов, используемое для подачи израильтянам предупреждений о ракетном нападении в периоды конфликта.
Хакеры воспользовались уязвимостью в приложении, чтобы вставить поддельные оповещения с такими фразами, как "смерть Израилю" и "ядерная бомба приближается", наряду со свастикой.
"Множество других самопровозглашенных банд хакеров заявили, что они осуществляют взломы израильской инфраструктуры, атакуя веб-сайты, связанные с электростанциями и системами оповещения о ракетном нападении", - пишет Bloomberg.
7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.
Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.
Сегодня Нетаньяху сказал, что удары по ХАМАСу в секторе Газа только начинаются. В конце войны враги Израиля поймут, что нападение на страну было ошибкой.
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