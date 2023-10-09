Хакеры атакуют сайты правительства Израиля, среди них есть группировки из РФ, - Bloomberg

Атаки Killnet

Группа российских хакеров Killnet объявила в воскресенье, что будет атаковать все израильские правительственные системы с помощью распределенных атак типа "отказ в обслуживании", более известных как DDoS.

Одной из причин стала поддержка Израилем Украины. Позже Killnet сообщила, что отключила сайты израильского правительства и сайт агентства безопасности Шин Бет.

По данным сайта мониторинга check-host.net, в воскресенье оба веб-сайта были временно недоступны.

Атаки Anonymous Sudan

Хакерская группа Anonymous Sudan также поддержала ХАМАС и атаковала сайт издания The Jerusalem Post, отключив его на короткое время в понедельник утром.

Издание написало в заявлении, что оно стало объектом многочисленных кибератак.

Другие хакерские атаки на Израиль

Фирма по кибербезопасности Group IB заявила, что хакерская группа, называющая себя AnonGhost, взломала приложение для мобильных телефонов, используемое для подачи израильтянам предупреждений о ракетном нападении в периоды конфликта.

Хакеры воспользовались уязвимостью в приложении, чтобы вставить поддельные оповещения с такими фразами, как "смерть Израилю" и "ядерная бомба приближается", наряду со свастикой.

"Множество других самопровозглашенных банд хакеров заявили, что они осуществляют взломы израильской инфраструктуры, атакуя веб-сайты, связанные с электростанциями и системами оповещения о ракетном нападении", - пишет Bloomberg.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Сегодня Нетаньяху сказал, что удары по ХАМАСу в секторе Газа только начинаются. В конце войны враги Израиля поймут, что нападение на страну было ошибкой.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.