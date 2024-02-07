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Хакери атакували сайт Міносвіти, він не працює

Фото: сайт Міносвіти не працює через кібератаку (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Хакери атакували сайт Міністерства освіти та науки України. Інтернет-ресурс поки не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти та науки України Оксена Лісового у Twitter (X).

Він зазначив, що за кібератакою стоять російські хакери. Через це сайт Міносвіти поки не працює, але проблему намагаються вирішити.

"Наші фахівці вже працюють над відновленням роботи", - йдеться у повідомленні міністра.

скриншот mon.gov.ua

Нагадаємо, нещодавно хакери атакували "Нафтогаз України". Тоді компанія повідомляла, що через кібератаку не працює сайт та кол-центр.

Також раніше російські хакери атакували інформаційні ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. 

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт та застосунок. Крім того, у низці регіонів "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.

Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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МіносвітиКібератака