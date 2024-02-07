Хакеры атаковали сайт Минобразования, он не работает

Он отметил, что за кибератакой стоят российские хакеры. Поэтому сайт Минобразования пока не работает, но проблему пытаются решить.

"Наши специалисты уже работают над возобновлением работы", - говорится в сообщении министра.

скриншот mon.gov.ua

Напомним, недавно хакеры атаковали "Нафтогаз Украины". Тогда компания сообщала, что из-за кибератаки не работает сайт и колл-центр.

Также ранее российские хакеры атаковали информационные ресурсы Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе компании "Киевстар". Сеть атаковали хакеры, по предварительным данным, российские. Правоохранители возбудили уголовное дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт и приложение. Кроме того, в ряде регионов "легла" система оповещения о воздушной тревоге, не работали терминалы.

Более подробно о масштабном сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.