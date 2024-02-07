Хакеры атаковали сайт Минобразования, он не работает

Хакеры атаковали сайт Министерства образования и науки Украины. Интернет-ресурс пока не работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового в Twitter (X).
Он отметил, что за кибератакой стоят российские хакеры. Поэтому сайт Минобразования пока не работает, но проблему пытаются решить.
"Наши специалисты уже работают над возобновлением работы", - говорится в сообщении министра.
скриншот mon.gov.ua
Напомним, недавно хакеры атаковали "Нафтогаз Украины". Тогда компания сообщала, что из-за кибератаки не работает сайт и колл-центр.
Также ранее российские хакеры атаковали информационные ресурсы Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе компании "Киевстар". Сеть атаковали хакеры, по предварительным данным, российские. Правоохранители возбудили уголовное дело по восьми статьям.
Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт и приложение. Кроме того, в ряде регионов "легла" система оповещения о воздушной тревоге, не работали терминалы.
Более подробно о масштабном сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.
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