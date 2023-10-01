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Хакери атакували сайт королівської родини Британії

Фото: хакери атакували сайт королівської родини Британії (freepik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Хакери здійснили кібератаку на офіційний вебсайт королівської родини Британії 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

 і що також не було отримано доступ до систем або вмісту вебсайту.

Нагадаємо, що навесні Британія попереджала про можливі кібератаки на критично важливі організації національної інфраструктури. Про загрозу повідомляли з боку країн, які підтримують російську агресію проти України.

Зокрема, російські хакери атакували одну із найбільших аутсорсингових британських компаній Capita Plc.

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ВеликобританіяКібератакаКоролівська сім'я