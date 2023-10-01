Хакери атакували сайт королівської родини Британії

і що також не було отримано доступ до систем або вмісту вебсайту.

Нагадаємо, що навесні Британія попереджала про можливі кібератаки на критично важливі організації національної інфраструктури. Про загрозу повідомляли з боку країн, які підтримують російську агресію проти України.

Зокрема, російські хакери атакували одну із найбільших аутсорсингових британських компаній Capita Plc.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.