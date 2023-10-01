Хакеры атаковали сайт королевской семьи Британии

Хакеры совершили кибератаку на официальный вебсайт королевской семьи Британии 1 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
и что также не был получен доступ к системам или содержимому вебсайта.
Напомним, что весной Британия предупреждала о возможных кибератаках на критически важные организации национальной инфраструктуры. Об угрозе сообщали со стороны стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.
В частности, российские хакеры атаковали одну из самых крупных аутсорсинговых британских компаний Capita Plc.
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