Російські хакери атакували найбільшу аутсорсингову компанію Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британської компанії, яку приводить Bloomberg.

"В цей час є деякі свідоцтва про обмежену крадіжку даних з невеликої частини порушених серверів, які можуть включати дані клієнтів, постачальників або колег", - сказала компанія.

Атака розпочалась приблизно 22 березня та була перервана компанією 31 березня. Capita є важливим постачальником Національної служби охорони здоров'я, а також допомагає забезпечити дотримання ліцензійних зборів BBC. Атака заблокувала внутрішні програми Microsoft Office 365 та порушила роботу деяких клієнтів.

Пізніше у квітні російська злочинна хакерська група, відома як Black Basta, взяла на себе відповідальність за злом систем Capita. На своєму сайті Black Basta розмістила копії паспортів, адрес та реквізитів банківського рахунку, які, за її словами, були вкрадені з комп'ютерів Capita.