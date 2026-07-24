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Культова Metal Gear Solid стала безкоштовною: що стоїть за рішенням Steam

17:33 24.07.2026 Пт
2 хв
Зіграти у класику стелс-екшену можна лише протягом кількох днів
aimg Ольга Завада
Культова Metal Gear Solid стала безкоштовною: що стоїть за рішенням Steam Випробувати культовий екшен можна безкоштовно протягом вихідних (скриншот: Steam)
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Культову Metal Gear Solid тимчасово зробили безкоштовною в Steam. Ознайомитися з легендарним стелс-екшеном 1998 року можна до понеділка, 27 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Steam.

Що входить до безкоштовного комплекту?

Гра представлена у складі збірки Master Collection, яка з'явилася у цифровому магазині у 2023 році.

Окрім оригінальної сюжетної кампанії, гравці отримують доступ до 300 додаткових VR-тренувальних місій і цифрових книг з ілюстраціями й деталями лору.

За сюжетом гравець бере під контроль легендарного спецагента Соліда Снейка. Його відправляють на захоплений терористами ядерний об'єкт на острові Шейдоу-Мозес для порятунку заручників та знищення танка Metal Gear REX.

Ключові особливості ігрового процесу:

  • орієнтація на непомітне проходження та ухилення від патрулів;
  • збір зброї та спорядження безпосередньо на території ворога;
  • кінематографічні вставки та переговори по Codec;
  • унікальні битви з босами.
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Технічний стан та знижка після вихідних

Наразі гра має 82 відсотки позитивних відгуків у Steam на основі понад 5000 рецензій. Водночас користувачі зазначають, що перевидання майже не отримало графічних чи технічних покращень.

Версія в Master Collection є прямим портом оригіналу 1998 року. Через це гра має застарілий вигляд на сучасних моніторах та класичне управління, до якого потрібно звикати.

З усім тим, проєкт отримав офіційний статус сумісності Playable для портативної консолі Steam Deck.

Після завершення безкоштовного періоду 27 липня на Metal Gear Solid діятиме знижка 50 відсотків, яка знизить вартість гри з 20 до 10 доларів.

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