Хакери з Anonymous атакували ядерні сайти Японії. Причина

Хакерська група Anonymous спричинила кібератаку на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії. Їх дії - це протест проти скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kyodo.

Як повідомляє TT Security Japan, хакери активізували свої кібератаки че минулого місяця. Це сталося після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у звіті, що заплановане скидання відповідає світовим стандартам безпеки.

"Необхідно бути пильними, оскільки атаки можуть ще більше посилитися після розвантаження", - сказав тоді представник токійської фірми.

Ціллю хакерів стали такі організації:

Японське агентство з атомної енергії,

Japan Atomic Power Co,

Японське товариство атомної енергії.

Anonymous здійснювали цілеспрямовані DDoS-атаки, причому атаку очолювала група, що базується в Італії. Також підтверджено діяльність групи, яка базується у В'єтнамі.

Відомо, що Anonymous опублікували "цільовий список" своїх атак. Це сталося після того, як уряд у 2021 році Японії офіційно вирішив випустити очищену воду з атомної електростанції "Фукусіма-1", що належить Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Також під немилість хакерів потрапили TEPCO, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості та Ліберально-демократична партія.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Kansai Electric Power Co вперше за 12 років перезавантажила найстаріший у Японії атомний реактор на своїй АЕС "Такахама" у префектурі Фукуї.

я на АЕС "Фукусіма-1"

Аварія на "Фукусімі" почалася 11 березня 2011 року внаслідок найсильнішого в історії Японії землетрусу і цунамі, що послідувало за ним. Затоплення підвальних приміщень, де розташовувалися розподільні пристрої, резервні генератори та батареї, призвело до повного знеструмлення станції та відмови систем аварійного охолодження. Із забруднених територій було евакуйовано близько 164 тисяч осіб.

У квітні 2023 року уряд Японії скасував наказ про евакуацію після аварії на АЕС "Фукусіма" для мешканців невеликого району міста Томіока на південний захід від зруйнованої станції.

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