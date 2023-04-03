Частину міста в Японії біля "Фукусіми" очистили: мешканцям дозволили повернутися в будинки

Уряд Японії скасував наказ про евакуацію після аварії на АЕС "Фукусіма" для мешканців невеликого району міста Томіока на південний захід від зруйнованої станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Територія площею близько 4 квадратних кілометрів, на якій було знято обмеження на в'їзд, є частиною міста Томіока, більша частина якого вже була знову відкрита після землетрусу та цунамі у березні 2011 року.

Колишні жителі та гості міста святкували відкриття району, прогулюючись вулицею, відомою як "тунель квітучої сакури".

"Скасування евакуації - це в жодному разі не кінцева мета, а початок відновлення регіону", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, пообіцявши продовжити роботу з ліквідації всіх заборонених зон.

Після аварії на АЕС у 2011 році понад 160 тисяч жителів були змушені евакуюватись. Близько 30 тисяч людей досі не можуть повернутись додому.

Томіока - одне з 12 прилеглих міст, повністю або частково оголошених забороненими зонами. Дві ділянки в Томіоці, які знову відкрилися вперше за 12 років, є п'ятою частиною найбільш постраждалих заборонених зон і були обрані урядом країни для інтенсивної дезактивації.