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Хакеры из Anonymous атаковали ядерные сайты Японии. Причина

Новина українською →
Пятница 18 августа 2023 07:55
Хакеры из Anonymous атаковали ядерные сайты Японии. Причина Фото: Хакеры из Anonymous атаковали ядерные сайты Японии (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Хакерская группа Anonymous повлекла за собой кибератаку на группы, связанные с ядерной энергетикой в Японии. Их действия – это протест против сброса в море очищенной радиоактивной воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kyodo.

Как сообщает TT Security Japan, хакеры активизировали свои кибератаки в прошлом месяце. Это произошло после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило в отчете, что планируемый сброс соответствует мировым стандартам безопасности.

"Необходимо быть бдительными, поскольку атаки могут еще больше усилиться после разгрузки", – сказал тогда представитель токийской фирмы.

Целью хакеров стали следующие организации:

  • Японское агентство по атомной энергии,
  • Japan Atomic Power Co,
  • Японское общество атомной энергии.

Anonymous осуществляли целенаправленные DDoS-атаки, причем атаку возглавляла базирующаяся в Италии группа. Также подтверждена деятельность группы, базирующейся во Вьетнаме.

Известно, что Anonymous опубликовали "целевой список" своих атак. Это произошло после того, как правительство в 2021 году Японии официально решило выпустить очищенную воду с атомной электростанции "Фукусима-1", принадлежащей Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Также под немилость хакеров оказались TEPCO, Министерство экономики, торговли и промышленности и Либерально-демократическая партия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Kansai Electric Power Co впервые за 12 лет перезагрузила старейший в Японии атомный реактор на своей АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи.

я на АЭС "Фукусима-1"

Авария на "Фукусиме" началась 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии последовавшего за ним землетрясения и цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Из загрязненных территорий было эвакуировано около 164 тысяч человек.

В апреле 2023 года правительство Японии отменило приказ об эвакуации после аварии на АЭС "Фукусима" для жителей небольшого района города Томиока юго-западнее разрушенной станции.

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