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Хачериди может вернуться в "Динамо"

Новости » Спорт    08.07.2019 - 14:13
Хачериди может вернуться в "Динамо"
Фото: Евгений Хачериди (paokfc.gr)

ПАОК предоставил ему статус свободного агента

Бывший защитник "Динамо" Евгений Хачериди близок к возвращению в киевский клуб. Об это сообщает греческий портал PAOK Voice.

В прошлом году футболист перешел в ПАОК, однако не смог стать игроком основы. Он сыграл лишь 11 матчей за клуб, в которых успел заработать три желтых карточки и один раз был удален с поля.

"Хачериди, похоже, уверен, что продолжит свою карьеру в Украине, и он снова обретает свое старое доброе лицо после неудачного для него сезона", - говорится в сообщении.

По окончании сезона греческий клуб предоставил ему статус свободного агента, и теперь Хачериди находится в поисках новой команды. Подготовку к сезону он проводит индивидуально в одном и спортивных залов Киева. 

Хачериди с 2008 по 2018 год выступал в составе киевского "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, агент игрока рассказал, что защитником интересуются клубы, в частности из чемпионата Германии, однако трансфер упирается в финансовую составляющую.

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