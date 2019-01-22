Немецкий клуб интересовался Хачериди, но до переговоров не дошло, - агент

Трансфер украинца упирается в финансовую составляющую

Украинским защитником греческого ПАОКа Евгением Хачериди интересуются клубы, в частности из чемпионата Германии, однако трансфер упирается в финансовую составляющую. Об этом каналу Футбол 1/2 заявил агент игрока Иван Пироженко.

Он отметил, что они вместе с Евгением ищут предложение, которое устроит все стороны.

"Интерес со стороны других клубов есть. Вопрос упирается в деньги - то, что хочет ПАОК и условия Жени. Вскоре будет видно. Мы работаем над трансфером. Он хочет играть, а ПАОК не предоставляет ему таких шансов. Поэтому мы ищем клуб, в котором он в первую очередь будет играть. Какая это будет страна и клуб, посмотрим.

Интерес из Германии? Так, он есть, но от команды, которая не может заплатить столько, сколько хочет ПАОК. Это просто интерес, дело даже не дошло до переговоров. Это слухи", - отметил агент украинском.

Ранее 31-летний футболист отклонил предложение от казахстанского "Кайрата" и изъявил желание продолжить карьеру в Бундеслиге, а сам ПАОК принял решение расстаться с Хачериди и уже занимается поиском новой команды для него.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время перейдет из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ".