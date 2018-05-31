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Хачериди подписал контракт с ПАОКом

НовостиСпорт    31.05.2018 - 13:53
Фото: Хачериди подписывает контракт (instagram.com/georgiss.s)
Фото: Хачериди подписывает контракт (instagram.com/georgiss.s)

После почти 10 лет в "Динамо" игрок покидает клуб

Центральный защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди подписал контракт с греческим ПАОКом. Об этом в Instagram-stories сообщил сын владельца греческого клуба Ивана Саввиди Георгис.

На одной из фотографий, сопровожденной надписью "Добро пожаловать и удачи" украинец подписывает соглашение. На другой изображена футболка с его фамилией и номером 34.

Сроки и другие детали соглашения с 30-летним футболистом не приводятся. 

Сам игрок обратился к болельщикам "бело-голубых":

"Говорить прощай или до свиданья - это самое сложное дело. Я не исключение... У меня было достаточно времени за последние пару месяцев побыть в одиночестве и подготовить себя к этому моменту. Для меня, обычного парня из Мелитополя, эти последние десять лет были настоящей сказкой, теперь я это понимаю. Ты никогда не сможешь забыть команду, город, где практически все в твоей жизни произошло впервые: любовь, слава, деньги, слезы, поражения. Я стал здесь мужчиной, я с твердой уверенностью говорю: болельщики "Динамо" Киев - вы самые лучшие в мире! Вы отпечатались, как и "Динамо", в моем ДНК. Я никогда вас не забуду", - цитирует Хачериди footballhub.

Хачериди играл за "Динамо" с июля 2009 года, проведя за "бело-синих" 237 поединков и забив 8 голов.

Напомним, президенту ПАОКа Ивану Саввиди запретили в течение трех лет посещать футбольные матчи в Греции.

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Теги публикации: Динамо, Греция, трансферы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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