На взятке задержали полковника Нацгвардии: какую схему придумал офицер
Офицер Национальной гвардии Украины пытался подкупить медиков, чтобы получить фиктивную инвалидность и освободиться от службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Начальник одного из подразделений обеспечения Нацгвардии предложил члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования шесть тысяч долларов взятки. За эти деньги тот должен был оформить ему II группу инвалидности.
Цель - увольнение с военной службы. При этом реальных заболеваний, которые бы давали основания для такой группы, у чиновника не было.
Как его поймали
Фото: ГБР задержало офицера Нацгвардии (dbr.gov.ua)
В ГБР говорят, что правоохранители действовали на опережение. Офицера задержали в момент передачи первой части суммы - трех тысяч долларов.
Вместе с деньгами у него обнаружили медицинские документы с признаками подделки.
Что ему грозит
Чиновнику объявили подозрение по статье 369 часть 3 Уголовного кодекса - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается, вопрос о мере пресечения еще решается.
Напомним, ГБР завершило расследование в отношении бывшего военкома, который мобилизовал у бизнеса 8 грузовиков. Во время процесса были допущены значительные нарушения.
Но это не первый случай разоблачения злоупотреблений среди военкома. Недавно у военкома на Львовщине нашли состояние на 8 млн гривен, которые он "забыл" задекларировать.