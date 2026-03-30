На взятке задержали полковника Нацгвардии: какую схему придумал офицер

Офицер Национальной гвардии Украины пытался подкупить медиков, чтобы получить фиктивную инвалидность и освободиться от службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Начальник одного из подразделений обеспечения Нацгвардии предложил члену экспертной команды по оценке повседневного функционирования шесть тысяч долларов взятки. За эти деньги тот должен был оформить ему II группу инвалидности.

Цель - увольнение с военной службы. При этом реальных заболеваний, которые бы давали основания для такой группы, у чиновника не было.

Как его поймали

Фото: ГБР задержало офицера Нацгвардии (dbr.gov.ua)

В ГБР говорят, что правоохранители действовали на опережение. Офицера задержали в момент передачи первой части суммы - трех тысяч долларов.

Вместе с деньгами у него обнаружили медицинские документы с признаками подделки.

Что ему грозит

Чиновнику объявили подозрение по статье 369 часть 3 Уголовного кодекса - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, вопрос о мере пресечения еще решается.