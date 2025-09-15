На хабарі погорів начальник ТЦК з Прикарпаття, який є депутатом: йому загрожує до 10 років

На Прикарпатті співробітники СБУ та поліції викрили посадовця військкомату, який за гроші допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації. Йому загрожує до 10 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБУ в Івано-Франківській області та пресслужбу поліції.
Йдеться про начальника одного з підрозділів ТЦК, який також є депутатом Надвірнянської міської ради.
За даними СБУ, посадовець допомагав виготовляти фіктивні документи, що дозволяли ухилятися від призову та зніматися з розшуку через неявку до ТЦК.
Правоохоронці затримали фігуранта та задокументували факт отримання першої частини хабаря у розмірі 1000 доларів США від чоловіка, який перебував у розшуку через відсутність актуальних військово-облікових документів.
За отримані гроші посадовець обіцяв:
Кожен етап "послуг" оплачувався окремо.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та його ймовірних спільників правоохоронці вилучили готівку, одержану як хабар, та чисті бланки з печатками районного ТЦК.
Крім того, в службовому приміщенні Надвірнянського районного ТЦК та СП вилучено документи щодо надання відстрочки від призову за мобілізацією.
Депутату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Як додали у поліції, посадовцю загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: на хабарі погорів начальник ТЦК з Прикарпаття, який є депутатом (if.npu.gov.ua)
