На взятке погорел начальник ТЦК из Прикарпатья, который является депутатом: ему грозит до 10 лет

Речь идет о начальнике одного из подразделений ТЦК, который также является депутатом Надворнянского городского совета.

Детали дела

По данным СБУ, чиновник помогал изготавливать фиктивные документы, которые позволяли уклоняться от призыва и сниматься с розыска из-за неявки в ТЦК.

Правоохранители задержали фигуранта и задокументировали факт получения первой части взятки в размере 1000 долларов США от мужчины, который находился в розыске из-за отсутствия актуальных военно-учетных документов.

За полученные деньги чиновник обещал:

организовать прохождение военно-врачебной комиссии;

изготовить военно-учетный документ;

предоставить справку о временном освобождении от мобилизации на основании инвалидности III группы.

Каждый этап "услуг" оплачивался отдельно.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и его вероятных сообщников правоохранители изъяли наличные, полученные в качестве взятки, и чистые бланки с печатями районного ТЦК.

Кроме того, в служебном помещении Надворнянского районного ТЦК и СП изъяты документы о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации.

Что грозит

Депутату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как добавили в полиции, чиновнику грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: на взятке погорел начальник ТЦК из Прикарпатья, который является депутатом (if.npu.gov.ua)