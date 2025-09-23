На хабарі погорів голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині: які "вирішував питання"

Деталі справи

За даними розслідування, лікар-кардіолог, який очолює позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію районного ТЦК, вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовця за внесення до медичної документації фіктивного діагнозу - тяжкого кардіологічного захворювання.



"Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні, а вказана медична виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби в подальшому", - розповіли у поліції.

Як уточнили у відомстві, сума неправомірної вигоди коливалася від 500 до 1000 доларів. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання 500 доларів хабаря.

Що загрожує

Лікарю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.

Фото: на хабарі погорів голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині (https://tp.npu.gov.ua)