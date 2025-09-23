На хабарі погорів голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині: які "вирішував питання"

У Тернопільській області затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК. Його звинувачують у вимаганні хабаря за "потрібний" діагноз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Тернопільській області.
За даними розслідування, лікар-кардіолог, який очолює позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію районного ТЦК, вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовця за внесення до медичної документації фіктивного діагнозу - тяжкого кардіологічного захворювання.
"Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні, а вказана медична виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби в подальшому", - розповіли у поліції.
Як уточнили у відомстві, сума неправомірної вигоди коливалася від 500 до 1000 доларів. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання 500 доларів хабаря.
Лікарю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.
Фото: на хабарі погорів голова ВЛК районного ТЦК на Тернопільщині (https://tp.npu.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті співробітники СБУ та поліції викрили посадовця військкомату, який за гроші допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації. Йому загрожує до 10 років тюрми.
Також на хабарі погорів начальник збірного пункту Київського ТЦК. Йому повідомили про підозру.
А в Одеській області правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували.