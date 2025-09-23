На взятке погорел глава ВЛК районного ТЦК на Тернопольщине: какие "решал вопросы"

Детали дела

По данным расследования, врач-кардиолог, возглавляющий внештатную постоянно действующую военно-врачебную комиссию районного ТЦК, требовал неправомерную выгоду от военнослужащего за внесение в медицинскую документацию фиктивного диагноза - тяжелого кардиологического заболевания.



"Пациент находился на стационарном лечении, а указанная медицинская выписка предоставляла бы ему право на оформление инвалидности и отсрочку от прохождения военной службы в дальнейшем", - рассказали в полиции.

Как уточнили в ведомстве, сумма неправомерной выгоды колебалась от 500 до 1000 долларов. Правоохранители задержали фигуранта сразу после получения 500 долларов взятки.

Что грозит

Врачу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискацию имущества.

Фото: на взятке погорел председатель ВЛК районного ТЦК на Тернопольщине (https://tp.npu.gov.ua)