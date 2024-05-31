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Хабар за землю й не тільки. Викрито заступника голови Рівненської облради

Фото: на хабарі викрито заступника голови Рівненської облради (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Заступника голови Рівненської обласної ради викрито на хабарі у розмірі більше півмільйона гривень. За цю суму він планував вирішити земельні та майнові питання одного з підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Згідно з даними слідства, у 2021 році бізнесмен з Рівненської області планував придбати на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій. Санаторій, своєю чергою, перебував у комунальній власності.

"Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га", - пише СБУ. 

 

Фото: на хабарі викрито заступника голови Рівненської облради (t.me/SBUkr)

За відповідні "послуги" затриманий отримав від підприємця хабар у розмірі майже 600 тисяч гривень. 

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 369-2 - зловживання впливом;
  • ч. 4 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області затримали військового, який вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності.

Зокрема СБУ викрила корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ).

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