Хабар за землю й не тільки. Викрито заступника голови Рівненської облради

Що сталось

Згідно з даними слідства, у 2021 році бізнесмен з Рівненської області планував придбати на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій. Санаторій, своєю чергою, перебував у комунальній власності.

"Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га", - пише СБУ.

Фото: на хабарі викрито заступника голови Рівненської облради (t.me/SBUkr)

За відповідні "послуги" затриманий отримав від підприємця хабар у розмірі майже 600 тисяч гривень.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу: