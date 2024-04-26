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В Одеській області військовий вимагав хабар за оформлення інвалідності

П'ятниця 26 квітня 2024 16:44
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В Одеській області військовий вимагав хабар за оформлення інвалідності Ілюстративне фото: військовий вимагав хабар за оформлення інвалідності (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

В Одеській області затримали військовослужбовця, який вимагав гроші за допомогу з оформленням інвалідності матері військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру у зловживанні впливом начальнику одного із підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що посадовець за 9 тисяч доларів обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби.

Чоловіка затримали при одержанні коштів. Наразі фігуранту оголошено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Випадки з оформленням інвалідності за хабарі

Правоохоронці все частіше продовжуть викривати схеми незаконного отримання інвалідності за хабарі.

Нагадаємо, СБУ викрила низку схем для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Додамо, на прикордонному пункті "Рава-Руська" було затримано чоловіка, який намагався дати прикордоннику хабаря, щоб виїхати з України.

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