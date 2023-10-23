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Вимагав хабарі у підприємців. СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету

Понеділок 23 жовтня 2023 14:54
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Вимагав хабарі у підприємців. СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету Фото: СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету (t.me/SBUkr)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України викрила корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). Держслужбовець вимагав у підприємців хабарі, щоб "заплющити очі" на їхні порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, чиновник АМКУ вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб "заплющити очі" на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.

Задокументовано як держслужбовець "обклав даниною" місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами та технікою для очищення. За 8 тисяч доларів посадовець обіцяв керівнику підприємства "вирішити питання" про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки.

Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди й затримали "на гарячому" під час передачі йому наступного "траншу".

Фото: СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету, який вимагав хабарі у підприємців (t.me/SBUkr)

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Викриття чиновників на хабарі

Нещодавно у Дніпрі викрили прокурора-хабарника. Він за 10 тисяч доларів обіцяв "відмазати" шахрая від в'язниці.

Також 4 жовтня стало відомо, що у Фастові прокурора окружної прокуратури спіймали на хабарі у розмірі 30 тисяч доларів. Він обіцяв за гроші закрити кримінальне провадження. Його затримали під час отримання другої частини хабаря. Правоохоронці оголосили прокурору з Фастова підозру. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Окрім того, правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

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Служба безпеки України Антимонопольний комітет України
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