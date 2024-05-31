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Взятка за землю и не только. Разоблачен заместитель главы Ровенского облсовета

Фото: на взятке разоблачен заместитель главы Ровенского облсовета (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель главы Ровенского областного совета разоблачен на взятке в размере более полумиллиона гривен. За эту сумму он планировал решить земельные и имущественные вопросы одного из предпринимателей.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Согласно данным следствия, в 2021 году бизнесмен из Ровенской области планировал приобрести на электронном аукционе неработающий детский санаторий. Санаторий, в свою очередь, находился в коммунальной собственности.

"Заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал свою помощь. Речь шла о списании имущества и обеспечении принятия депутатами Ривненского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га", - пишет СБУ. 

 

Фото: на взятке разоблачен заместитель главы Ровенского облсовета (t.me/SBUkr)

За соответствующие "услуги" задержанный получил от предпринимателя взятку в размере почти 600 тысяч гривен. 

Что угрожает

Задержанному сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием;
  • ч. 4 ст. 368 - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области задержали военного, требовавшего деньги за помощь с оформлением инвалидности.

В частности, СБУ разоблачила коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ).

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Служба безопасности УкраиныРовенская область