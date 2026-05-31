Взятка в миллион долларов за дроны ГПСУ: суд назвал "цену свободы" участникам схемы

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения должностному лицу Государственной пограничной службы и владельцу частной компании-производителя беспилотников. НАБУ и САП разоблачили их на вымогательстве 1 млн долларов взятки за тендер на поставку дронов.

Должностному лицу Администрации ГПСУ суд назначил содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн грн. Предпринимателю - также содержание под стражей или залог в размере 44 262 000 грн.

Суть дела

По данным следствия, чиновник Администрации ГПСУ заранее договорился с пособником об условиях публичной закупки беспилотников - так, чтобы тендер выиграла подконтрольная им компания.

Однако к торгам присоединилась еще одна фирма, руководитель которой предложил поставить 270 беспилотных авиационных комплексов за 825 млн грн.

Предприниматель-соучастник просил его не снижать цены, ссылаясь на уже имеющиеся договоренности, но новый участник наоборот обновил предложение - до 760 млн грн - и именно он стал победителем тендера.

После провала первичной схемы сообщники решили заработать на самом победителе. Предприниматель начал убеждать руководителя компании-победителя заплатить за "беспроблемное" заключение и выполнение договора.

Чтобы придать требованию вес, он даже организовал телефонный разговор с представителем ГПСУ, который заверил, что все требования якобы согласованы с руководством ведомства.

Размер взятки составлял 1 млн долларов США - это 5-10% от общей суммы будущего договора. Деньги планировали поделить между собой и должностными лицами ГНСУ.