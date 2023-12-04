Хабар на 35 тисяч доларів. ВРП дозволила арештувати чотирьох суддів

Що вирішила ВРП

Зазначимо, що суддів підозрюють в отриманні хабаря за скасування арешту майна в справі колишнього керівника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

Тож сьогодні Вища рада правосуддя погодила клопотання заступника Генерального прокурора. Рішення про дозвіл на арешт стосовно всіх чотирьох суддів підтримали одноголосно усі присутні на засіданні ВРП - 15 членів.

Наступний крок - клопотання про застосування відповідного запобіжного заходу буде подане до Вищого антикорупційного суду. Протягом 3 діб питання мають розглянути.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

Як згодом з'ясувало РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.

За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.

Йшлося про майно "Мотор-Січі" у справі екс-керівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів.

Попередньо, після одержання неправомірної вигоди 10 тисяч доларів суддя-посередник нібито залишив собі, а 25 тисяч доларів розділили інші колеги між собою.

Також відомо, що 30 листопада чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру.

Справа "Мотор Січі"

Нагадаємо, у жовтні минулого року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який був керівником "Мотор Січі". Запорізький завод спеціалізується на виробництві та ремонті двигунів для гелікоптерів та літаків.

Богуслаєва підозрюють в колабораціонізмі, пособництві РФ, перешкоджанні діяльності ЗСУ та постачанні агресору товарів військового призначення. Крім того, йому оголосили підозру за співпрацю з бойовиками "ДНР".

У жовтні цього року суд арештував майно обвинувачених у справі на суму понад 12 млрд гривень. Мова йде про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.

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