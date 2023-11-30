Чотирьох суддів Київського апеляційного суду спіймали на хабарі

Чотирьох суддів у Києві викрили на хабарі. Йдеться про суддів Київського апеляційного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного бюро розслідувань та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.

За даними джерел РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.

Зазначається, що 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав дати 35 тисяч доларів.

САП уточнила, що мова йде про накладення арешту на повітряні судна.

Передача грошей відбулася 28 листопада. Суддя-посередник залишив собі 10 тисяч доларів, а решту поклав коробку з-під віскі для передачі колегам. Трійка суддів розділила 25 тисяч доларів між собою.

Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили гроші. Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація злочину: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Гучні справи про корупцію

Нагадаємо, 21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку. Слідство встановило, що парламентар хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень.

Також нещодавно правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар віцепрем'єр-міністру Олександру Кубракову.

Крім того, чинного народного депутата України Андрія Одарченка викрили на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.