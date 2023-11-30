Корупція у Київському апеляційному суді: чотирьом суддям повідомили про підозру

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду сьогодні, 30 листопада, повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП .

Сьогодні прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду, які були викриті на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів, за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Справа суддів

Нагадаємо, що 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.

За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав дати 35 тисяч доларів.

Гучні справи про корупцію

Ми повідомляли, що 21 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку. Слідство встановило, що парламентар хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень.

Також нещодавно правоохоронці викрили підприємця, який пропонував хабар віцепрем'єр-міністру Олександру Кубракову.

Крім того, чинного народного депутата України Андрія Одарченка викрили на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

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