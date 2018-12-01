Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров

Фото: Гвоздик - Стивенсон (wbcboxing.com)

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Временный чемпион мира украинец Александр Гвоздик проведет бой с обладателем полноценного титула по версии WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном из Канады. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в ночь на 2 декабря в 01:20, а смотреть бой можно на телеканале "Интер". Букмекеры отдают преимущество украинскому боксеру.

2 декабря 01:20

Канада, Квебек, арена Videotron Centre

Компания bet365 принимает ставки на победу Александра Гвоздика можно поставить с коэффициентом 1,53. Победа Стивенсона оценивается коэффициентом 2,50. А ничья - 26.

Willian Hill дает на победу украинца коэффициентом 1,57. На победу канадца - 2,37. Что касается ничьей, то на нее коэффициент 21,00.

Bwin дает следующие коэффициенты на исход матча: победа Гвоздика - 1,67, триумф его соперника - 2,2, ничья - 23.

Напомним, накануне боя соперники провели дуэль взглядов.