ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    01.12.2018 - 18:50
Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров
Фото: Гвоздик - Стивенсон (wbcboxing.com)

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Временный чемпион мира украинец Александр Гвоздик проведет бой с обладателем полноценного титула по версии WBC в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном из Канады. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в ночь на 2 декабря в 01:20, а смотреть бой можно на телеканале "Интер". Букмекеры отдают преимущество украинскому боксеру.

2 декабря 01:20
Канада, Квебек, арена Videotron Centre

 

Компания bet365 принимает ставки на победу Александра Гвоздика можно поставить с коэффициентом 1,53. Победа Стивенсона оценивается коэффициентом 2,50. А ничья - 26. 

Willian Hill дает на победу украинца коэффициентом 1,57. На победу канадца - 2,37. Что касается ничьей, то на нее коэффициент 21,00.

Bwin дает следующие коэффициенты на исход матча: победа Гвоздика - 1,67, триумф его соперника - 2,2, ничья - 23.

Напомним, накануне боя соперники провели дуэль взглядов.

Усик прилетел в США на чемпионские бои Ломаченко и Гвоздика Нельзя оставлять решения судьям, - Ломаченко
Новости Украины прогнозАлександр ГвоздикБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь