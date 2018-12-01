Гвоздик - Стивенсон: онлайн трансляция

Гвоздик - Стивенсон

РБК-Украина проведет трансляцию боя за титул чемпиона мира WBC

Гвоздик - Стивенсон. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в ночь на 2 декабря в 01:20, а смотреть поединок можно на Интере. Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик встретится с обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Накануне встречи соперники провели дуэль взглядов. Букмекеры в этом бою отдают преимущество украинскому боксеру.

2 декабря 01:20

Канада, Квебек, арена Videotron Centre

Украина в ночь на 2 декабря может получить четвертого чемпиона мира в профессиональном боксе. На данный титулами в разных категориях владеют Василий Ломаченко, Александр Усик и Артем Далакян. Теперь время Александра Гвоздика сразиться за чемпионский пояс. Он попытается отобрать титул WBC у его обладателя, канадца Адониса Стивенсона.

К этому бою украинский боксер шел четыре года. За это время он провел 15 поединков, 12 из которых завершил нокаутом. Этот год стал для Гвоздика определяющим, в марте в непростом бою против фразцуза Мехди Амара он завоевал титут так называемого временного чемпиона мира по версии WBC, что позволило ему получить статус обязательного претендента на бой с Стивенсоном.

Канадец возрастной - Стивенсону 41 и он на 10 лет старше украинца, - но при этом он опасный боец. Стивенсон владеет поясом чемпиона мира уже 5 лет. И бой с Гвоздиком для него - уже десятая защита титула. Всего на счету канадского боксера 31 бой на профи-ринге и 29 побед, 24 из них - нокаутом. Единственное его поражение произошло аж восемь лет назад.