Гвоздик - Стівенсон: прогноз букмекерів

Фото: Гвоздик - Стівенсон (wbcboxing.com)

Фахівці вважають фаворитом українського боксера

Тимчасовий чемпіон світу українець Олександр Гвоздик проведе бій з володарем повноцінного титулу за версією WBC в напівважкій вазі Адонісом Стівенсоном з Канади. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна в ніч на 2 грудня о 01:20, а дивитися бій можна на телеканалі "Інтер". Букмекери віддають перевагу українському боксерові.

2 грудня 1:20

Канада, Квебек, арена Videotron Centre

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Олександра Гвоздика можна поставити з коефіцієнтом 1,53. Перемога Стівенсона оцінюється коефіцієнтом 2,50. А нічия - 26.

Willian Hill дає на перемогу українця коефіцієнтом 1,57. На перемогу канадця - 2,37. Що стосується нічиєю, то на неї коефіцієнт 21,00.

Bwin дає такі коефіцієнти на результат матчу: перемога Гвоздика - 1,67, тріумф його суперника - 2,2, нічия - 23.

Нагадаємо, напередодні бою суперники провели дуель поглядів.