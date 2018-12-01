Гвоздик - Стівенсон: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом українського боксера
Тимчасовий чемпіон світу українець Олександр Гвоздик проведе бій з володарем повноцінного титулу за версією WBC в напівважкій вазі Адонісом Стівенсоном з Канади. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна в ніч на 2 грудня о 01:20, а дивитися бій можна на телеканалі "Інтер". Букмекери віддають перевагу українському боксерові.
2 грудня 1:20
Канада, Квебек, арена Videotron Centre
Компанія bet365 приймає ставки на перемогу Олександра Гвоздика можна поставити з коефіцієнтом 1,53. Перемога Стівенсона оцінюється коефіцієнтом 2,50. А нічия - 26.
Willian Hill дає на перемогу українця коефіцієнтом 1,57. На перемогу канадця - 2,37. Що стосується нічиєю, то на неї коефіцієнт 21,00.
Bwin дає такі коефіцієнти на результат матчу: перемога Гвоздика - 1,67, тріумф його суперника - 2,2, нічия - 23.
Нагадаємо, напередодні бою суперники провели дуель поглядів.