Гвоздик и Стивенсон провели дуэль взглядов

Фото: официальный постер боя Гвоздик - Стивенсон (wbcboxing.com)

Уже в субботу они встретятся на ринге

Временный чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) и действующий чемпион мира по этой же версии Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) провели первую дуэль взглядов в Квебеке. Об этом сообщает BoxingScene.

Канадец после очной встречи поделился ожиданиями от предстоящей встречи с украинцем.

"Нацеливаюсь на нокаут. Такой уж у меня настрой, и тренируюсь я именно под эту развязку, хотя могу пройти все 12 раундов. Знаю - если он ошибется, я его поймаю, стоит ему оступиться лишь раз за 12 раундов. Одна ошибка, один удар. И все. Короче, я его поймаю, и на этом всё, доброй ночи", - сказал Стивенсон.

Adonis Stevenson: All I Need is One Punch To Knock Gvozdyk Out https://t.co/KxwJSnt7wv pic.twitter.com/PUWd7dJ4In — BoxingScene.com (@boxingscene) November 30, 2018

Гвоздик считает, что чем дольше будет длится бой, тем больше у него будет шансов на победу.

"Какая мне разница, что там говорят букмекеры. Не имеет значения, что они считают меня фаворитом. Я стараюсь оставаться сосредоточенным на том, на чем мне нужно быть сосредоточенным, а не на цифрах буков. Чем дольше будет длиться бой, тем выше мои шансы. Я выиграю за счет роста, рича и терпения", - подчеркнул украинский боксер.

Бой Гвоздик - Стивенсон пройдет в ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке, Канада. Ориентировочное начало - 1:20 ночи.