Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира WBC

Украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

Бой прошел в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Александру Гвоздику со счетом 117:111, 116:112, 119:110.

Таким образом украинец получил статус главного претендента на пояс. Следующим соперником Гвоздика станет победитель пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Их бой состоится 19 мая в канадском Монреале. На кону будет стоять пояс WBC, которым Стивенсон владеет с 2013 года.

Напомним, чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к своему следующему поединку, который запланирован на 12 мая против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).