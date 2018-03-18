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Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира WBC

НовостиСпорт    18.03.2018 - 06:09
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)
Фото: Гвоздик - Амар (toprank.com)

Украинец победил Мехди Амара единогласным решением судей

Украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

Бой прошел в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Александру Гвоздику со счетом 117:111, 116:112, 119:110.

Таким образом украинец получил статус главного претендента на пояс. Следующим соперником Гвоздика станет победитель пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Их бой состоится 19 мая в канадском Монреале. На кону будет стоять пояс WBC, которым Стивенсон владеет с 2013 года.

Напомним, чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к своему следующему поединку, который запланирован на 12 мая против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

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Ломаченко начал подготовку к бою против Линареса Ломаченко проведет в 2018 году три поединка
Теги: бой, Александр Гвоздик, Бокс
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