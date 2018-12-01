Гвоздик - Стівенсон: онлайн трансляція

Гвоздик - Стівенсон

РБК-Україна проведе трансляцію бою за титул чемпіона світу WBC

Гвоздик - Стівенсон. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна в ніч проти 2 грудня о 01:20, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Тимчасовий чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик зустрінеться з володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном. Напередодні зустрічі суперники провели дуель поглядів. Букмекери в цьому двобої віддають перевагу українському боксерові.

2 грудня 1:20

Канада, Квебек, арена Videotron Centre

Україна в ніч на 2 грудня може отримати четвертого чемпіона світу в професійному боксі. На даний титулами в різних категоріях володіють Василь Ломаченко, Олександр Усик та Артем Далакян. Тепер час Олександра Гвоздика битися за чемпіонський пояс. Він спробує відібрати титул WBC у його володаря, канадця Адоніса Стівенсона.

До цього бою український боксер йшов чотири роки. За цей час він провів 15 поєдинків, 12 з яких завершив нокаутом. Цей рік став для Гвоздика визначальним, у березні в непростому бою проти фразцуза Мехді Амара він виборов титут так званого тимчасового чемпіона світу за версією WBC, що дозволило йому отримати статус обов'язкового претендента на бій з Стивенсоном.

Канадець віковий - Стивенсону 41 і він на 10 років старший за українця, - та при цьому він небезпечний боєць. Стівенсон володіє поясом чемпіона світу вже 5 років. І бой з Гвоздиком для нього - вже десятий захист титулу. Всього на рахунку канадського боксера 31 бій на профі-рингу і 29 перемог, 24 з них - нокаутом. Єдина його поразка сталась аж вісім років тому.