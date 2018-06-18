Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира WBA

Украинский боксер три раза отправлял соперника в нокдаун

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян (17-0, 12 КО) в Киеве успешно провел первую защиту титула, победив техническим нокаутом в восьмом раунде претендента из Таиланда Сиричайа Тайена (50-4, 35 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.

Украинский боксер был привычно мобильным, изобретательно и агрессивно окучивая гостя сериями с разных углов. Тайен поначалу изредка пытался взрываться ответными вспышками активности, но его удары не находили цели. Контрить более быстрого Далакяна ему также не удавалось.

В пятом раунде в размене Артем сунул полупрямой-полуапперкот под руку сопернику аккурат в подбородок - нокдаун. Добивание было безуспешным. В самом конце седьмого Далакян также справа, но уже через руку, опрокинул Сиричаи еще раз.

В середине восьмого раунда правый навстречу Тайену усадил его на настил ринга в третий раз. Когда бой продолжился, Артем провел затяжную атаку из нескольких мощных ударов в голову соперника, после чего рефери завершил бой - победа Далакян техническим нокаутом.

Артем не имеет поражений на профи-ринге - 17 побед, 12 нокаутом.