Гвардиолу могут выдвинуть на пост лидера Каталонии

Фото: Хосеп Гвардиола (Adam Pretty/Bongarts/Getty Images)

Каталонские националисты всерьез рассматривают кандидатуру Гвардиолы

Кандидатом на пост главы правительства Каталонии может стать тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Об этом сообщает испанский портал El Confidencial.

Сообщается, что националистическое движение "Вместе за Каталонию" всерьез рассматривает возможность выдвижения Гвардиолы на пост главы каталонского Женералитата. Данную информацию подтверждают собеседники издания в Демократической партии Каталонии и окружении бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

В то же время на данный момент ни сам Гвардиола, ни в Демократической партии Каталонии, ни в "Манчестер Сити" официально не подтверждают эти планы.

Отметим, Гвардиола является самым титулованным тренером в истории футбольного клуба "Барселона", а также известен своей активной поддержкой независимости Каталонии.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами. Он также потребовал от каталонских лидеров осудить массовые беспорядки в Барселоне и Жироне.