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Гвардіолу можуть висунути на пост лідера Каталонії

Новини » Політика    21.10.2019 - 15:25
Гвардіолу можуть висунути на пост лідера Каталонії
Фото: Хосеп Гвардіола (Adam Pretty/Bongarts/Getty Images)

Каталонські націоналісти серйозно розглядають кандидатуру Гвардіоли

Кандидатом на пост глави уряду Каталонії може стати тренер англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола. Про це повідомляє іспанський портал El Confidencial.

Повідомляється, що націоналістичний рух "Разом за Каталонію" всерйоз розглядає можливість висунення Гвардіоли на пост глави каталонського Женералітата. Дану інформацію підтверджують співрозмовники видання в Демократичній партії Каталонії і оточенні колишнього глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона.

У той же час на даний момент ані сам Гвардіола, ані в Демократичній партії Каталонії, ані в "Манчестер Сіті" офіційно не підтверджують ці плани.

Зазначимо, Гвардіола є найтитулованішим тренером в історії футбольного клубу "Барселона", а також відомий своєю активною підтримкою незалежності Каталонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Іспанії Педро Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами. Він також вимагав від каталонських лідерів засудити масові заворушення в Барселоні та Жироні.

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