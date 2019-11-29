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Гвардиола и Клопп введены в Зал славы тренеров Англии

Новости » Спорт     29.11.2019 - 11:27
Гвардиола и Клопп введены в Зал славы тренеров Англии
Фото: Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола (leaguemanagers.com)

Достижения наставников признаны историческими

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп введены в Зал славы ассоциации тренеров английских футбольных лиг (LMA). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Награды в виде серебряных подносов ручной работы были вручены специалистам их коллегами - главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом и экс-наставником "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном.

Достижения новичков Зала славы на тренерской работе признаны историческими.

Напомним, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" год удерживали лидерство в чемпионате Англии.

В прошлом сезоне "мерсисайдцы" под руководством Юргена Клоппа выиграли Лигу чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями Кубка английской лиги, чемпионами английской Премьер-лиги и выиграли Кубок Англии. При этом "горожане" стали первой английской командой, которая выиграла три домашних турнира в одном сезоне.

Ранее Национальный футбольный музей Англии объявил о включении в Зал славы английского футбола семи футболистов. Этой чести удостоились Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, бывший вратарь "Арсенала" Боб Уилсон, тренер и игрок "Вест Хэма" Билли Бондс, Келли Смит и Рэйчел Янки, а также ушедший из жизни в 2011 году Гэри Спид.

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