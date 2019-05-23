ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гвардиола может стать самым успешным футбольным тренером всех времен

Новости » Спорт    23.05.2019 - 18:05
Гвардиола может стать самым успешным футбольным тренером всех времен
Фото: Гвардиола и Кубок Англии (twitter.com/mancity)

Каталонец завоевал 27 титулов с начала тренерской карьеры

Каталонский специалист Пеп Гвардиола на пути к тому, чтобы стать самым титулованным тренером в мире. Об этом сообщает издание Marca.

Под его руководством "Манчестер Сити" в этом сезоне выиграл все 4 трофея английского футбола: Суперкубок, национальный чемпионат, Кубок лиги и Кубок Англии. Испанский наставник "горожан" стал первым тренером, которому удавалась добиться такого успеха за один сезон.

Таким образом, Гвардиола завоевал 27 титул с момента начала его тренерской карьеры в "Барселоне" в 2008 году. Впечатляющие результаты сделали его четвертым самым титулованным тренером в истории. Впереди каталонца лишь сэр Алекс Фергюсон (48), Мирча Луческу (32) и Валерий Лобановский (29). 

Гвардиола может стать самым успешным футбольным тренером всех времен

Коллаж marca.com

Как отмечает издание, хоть Гвардиола отстает от количества трофееев, завоеванных шотландцем, на его пути к достижению этой цифры еще есть приблизительно 10 лет работы. При его нынешнем уровне - 2,7 титула за сезон - ему нужно всего лишь восемь сезонов, чтобы побить рекорд Фергюсона.

Напомним, руководство английского "Манчестер Сити" готово предложить главному тренеру клуба Пепу Гвардиоле новое 5-летне соглашение. 

Фонсека не намерен покидать "Шахтер" летом Экс-тренер "Шахтера" Луческу договорился о сотрудничестве с "Бешикташем"
Новости Украины Валерий ЛобановскийМанчестер СитиМирча ЛуческуБарселонаГвардиолатренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь