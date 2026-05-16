Гуттеріш прокоментував обстріл автомобіля ООН у Херсоні, але не назвав винною Росію

Реакція ООН

Заступник речника Генсека Фархан Гак не уточнив, яка зі сторін відкрила вогонь, зазначивши лише, що ООН "працює над встановленням усіх обставин".

Гуттереш нагадав, що міжнародне гуманітарне право має дотримуватися в будь-який час, а цивільний персонал і гуманітарні об'єкти підлягають захисту.

Що сталося

Автомобіль ООН належав до міжвідомчої гуманітарної місії під керівництвом Управління з координації гуманітарних питань.

Обидві сторони конфлікту були заздалегідь повідомлені про прибуття місії. Попри це, машину обстріляли двічі.