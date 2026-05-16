Гуттериш прокомментировал обстрел автомобиля ООН в Херсоне, но не назвал виновной Россию

Реакция ООН

Заместитель спикера Генсека Фархан Гак не уточнил, какая из сторон открыла огонь, отметив лишь, что ООН "работает над установлением всех обстоятельств".

Гуттереш напомнил, что международное гуманитарное право должно соблюдаться в любое время, а гражданский персонал и гуманитарные объекты подлежат защите.

Что произошло

Автомобиль ООН принадлежал к межведомственной гуманитарной миссии под руководством Управления по координации гуманитарных вопросов.

Обе стороны конфликта были заранее уведомлены о прибытии миссии. Несмотря на это, машину обстреляли дважды.