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Гутерріш сказав Путіну на форумі БРІКС, що вторгення РФ в Україну є порушенням Статуту ООН

Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш на полях саміту БРІКС у Казані провів бесіду з російським диктатором Володимиром Путіним. У розмові було порушено питання щодо військової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Зазначається, що під час зустрічі з очільником Кремля Гуттеріш "повторив свою позицію, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права".

"Крім того, він підкреслив підтримку Організацією Об’єднаних Націй миру, відповідно до зауважень, які він зробив на саміті БРІКС", - передали в ООН.

Також Гутерріш назвав встановлення свободи судноплавства в Чорному морі "першочерговим значенням" для України, РФ та для продовольчої та енергетичної безпеки світу.

"Він повністю підтримує продовження переговорів у цьому відношенні та висловлює глибоку вдячність за роботу, яку виконує Туреччина", - розповіли в прес-службі ООН.

Участь генсека ООН на саміті БРІКС в Росії та реакція України

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Казані (РФ) у день початку триденного саміту країн БРІКС.

Вчора президент України Володимир Зеленський висловився про таку поїздку генсека ООН до РФ, та зазначив, що деякі функціонери Організації віддають перевагу "спокусам у Казані" на саміті БРІКС. Глава держави додав, що попри це, світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН.

До слова, перед тим президент України Зеленський зробив різку заяву про російський саміт БРІКС, що відбувся у Казані.

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