Гутерриш сказал Путину на форуме БРИКС, что вторжение РФ в Украину - нарушение Устава ООН

Отмечается, что во время встречи с главой Кремля Гуттериш "повторил свою позицию, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

"Кроме того, он подчеркнул поддержку Организацией Объединенных Наций мира, согласно замечаниям, которые он сделал на саммите БРИКС", - передали в ООН.

Также Гутерриш назвал установление свободы судоходства в Черном море "первоочередным значением" для Украины, РФ и продовольственной и энергетической безопасности мира.

"Он полностью поддерживает продолжение переговоров в этом отношении и выражает глубокую благодарность за работу, которую проводит Турция", - рассказали в пресс-службе ООН.

Участие генсека ООН на саммите БРИКС в России и реакция Украины

Ранее сообщалось, что 23 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань (РФ) в день начала трехдневного саммита стран БРИКС.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский высказался о такой поездке генсека ООН в РФ, и отметил, что некоторые функционеры Организации предпочитают "соблазны в Казани" на саммите БРИКС. Глава государства добавил, что, несмотря на это, мир не забывает о целях и принципах Устава ООН.

К слову, перед этим президент Украины Зеленский сделал резкое заявление о российском саммите БРИКС, который состоялся в Казани.