RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Гутерриш сказал Путину на форуме БРИКС, что вторжение РФ в Украину - нарушение Устава ООН

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На полях саммита БРИКС в Казани генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным. В разговоре был поднят вопрос о военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН/

Отмечается, что во время встречи с главой Кремля Гуттериш "повторил свою позицию, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

"Кроме того, он подчеркнул поддержку Организацией Объединенных Наций мира, согласно замечаниям, которые он сделал на саммите БРИКС", - передали в ООН.

Также Гутерриш назвал установление свободы судоходства в Черном море "первоочередным значением" для Украины, РФ и продовольственной и энергетической безопасности мира.

"Он полностью поддерживает продолжение переговоров в этом отношении и выражает глубокую благодарность за работу, которую проводит Турция", - рассказали в пресс-службе ООН.

Участие генсека ООН на саммите БРИКС в России и реакция Украины

Ранее сообщалось, что 23 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань (РФ) в день начала трехдневного саммита стран БРИКС.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский высказался о такой поездке генсека ООН в РФ, и отметил, что некоторые функционеры Организации предпочитают "соблазны в Казани" на саммите БРИКС. Глава государства добавил, что, несмотря на это, мир не забывает о целях и принципах Устава ООН.

К слову, перед этим президент Украины Зеленский сделал резкое заявление о российском саммите БРИКС, который состоялся в Казани.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинООНАнтониу ГутерришВторжение России в Украину