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Гутерриш оправдал встречу с Путиным необходимостью говорить с источником проблем

Новина українською →
Вена, Среда 11 мая 2022 18:26
Гутерриш оправдал встречу с Путиным необходимостью говорить с источником проблем Фото: Антониу Гутерриш (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Антон Федорцив

Решение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша остается правильным. Он стремится иметь дело с теми, кто "создает или может решить проблему".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Генсек ООН заявил о необходимости поддерживать диалог со всеми сторонами войны. Критику своего визита в Москву он не принимает.

"Смысл говорить с лидером РФ есть; есть смысл говорить с любыми другими заинтересованными сторонами нынешнего кризиса", – заявил Гутерриш.

По его словам, встреча с Путиным привела к "конкретным результатам". Именно благодаря ей удалось эвакуировать мирных жителей Мариуполя из "Азовстали".

"Я думаю, что спасенные жизни гражданских, которые находились в бункерах Мариуполя, заслуживают того, чтобы я встречался с кем-либо в любой части мира без сомнений, что это правильно", – добавил Гутерриш.

Две недели назад генсек ООН ездил в Россию и Украину, где встретился с президентами Путиным и Зеленским. Единственным результатом переговоров стала эвакуация гражданских из "Азовстали" в Мариуполе, а португальца раскритиковали за выбранный маршрут – он встретился с Путиным до посещения мест зверств армии РФ.

К слову, генсек Гутерриш не видит предпосылок для установления перемирия в Украине немедленно.

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